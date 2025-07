Les joueurs vont en appel

Alors que Microsoft embrasse de plus en plus sa nature d’éditeur tiers qui propose ses jeux sur les consoles des concurrents (il faut dire aussi que les siennes se vendent de moins en moins), Sony semble également avoir des envies d’ailleurs. Après l’arrivée de quelques-unes de ses plus grosses exclus sur PC (comme les God of War, les Horizon et les The Last of Us) et de celle sur Xbox de son très apprécié Helldivers 2, le consolier laisse transparaître des projets encore plus transversaux. Courant juillet, le compte X @HazzadorGamin remarque une offre d’emploi publiée par Sony pour un poste de « directeur multiplateforme senior » dont les prérogatives stratégiques s’étendront « au delà des machines PlayStation, comprenant Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo, et mobile. » Les consoles n’ont décidément jamais été aussi proches de devenir des PC comme les autres. K.