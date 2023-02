Mieux vaut tard que jamais : j'ai enfin terminé Kentucky Route Zero. C'est un chef-d'œuvre. Voyons voir maintenant ce qu'en dit la critique. Comme vous, je ne lis les tests de jeux vidéo qu'après les avoir terminés, c'est plus sain.

Pour Télérama, il s'agit d'une « odyssée vertigineuse dans une Amérique rurale désenchantée » qui cite pêle-mêle l’existentialisme de Samuel Beckett, une approche épileptique à la David Lynch ou l’œuvre de William Faulkner. Pour France Inter , c'est une « œuvre fascinante » qui « mêle les scénarios à tiroirs d'un David Lynch, l’énorme influence du théâtre américain du XXe siècle, le tout sur fond de folklore local. Bref, c'est une œuvre complexe, riche ». Les Inrockuptibles citent quant à eux Carson McCullers, Flannery O'Connor, Andrei Tarkovski et Antonioni pour parler d'un « jeu prodigieux » et se demandent, dans un autre article : « Et si l’œuvre la plus impressionnante du moment, tous modes d’expression confondus, était un jeu vidéo ? » Genre, imagine.

Pour Izual, de Canard PC : « On se croirait dans une pub pour la lessive » (pas sa meilleure citation, j'en conviens). The Washington Post , enfin, donne la réponse à la question qu'on ne voulait plus se poser : « C'est l'un des jeux expérimentaux les plus importants jamais conçus, et il trouve une place majeure en répondant à la question "les jeux vidéo sont-ils de l'art ?", en hurlant un "oui" franc et massif. » Nous y voilà.

Contrairement à ce que je semble dire dans cet article, KRZ n'est pas seulement bien écrit : il est aussi magnifique.

Le mot est lâché. Kentucky Route Zero, c'est de l'art. Le jeu vidéo, c'est de l'art, et Kentucky Route Zero le montre bien : il cite Beckett, Antonioni, Lynch, Steinbeck, Garcia Marquez, Arthur Miller, Tarkovski et tant d'autres noms qu'il convient de prononcer à voix basse, avec beaucoup de déférence, comme on fait un signe de croix en entrant dans une église. Désolé les blaireaux, si un jeu cite Beckett, c'est de l'art, c'est pas moi qui fais les règles.

Jeu est un autre. Voyons voir du côté des sites spécialisés maintenant, dont Voyons voir du côté des sites spécialisés maintenant, dont jeuxvideo.com , qui lui donne la note de 15/20 en déplorant « un rythme décroissant, des dialogues nébuleux, des quêtes sans réponses qui peuvent frustrer, des représentations très abstraites et un champ d'action du joueur qui aurait mérité d'être élargi ». Ou Gamekult (7/10) qui regrette « quelques gros soucis de rythme, des expérimentations narratives qui peuvent taper à côté et un traitement des personnages qui peut être frustrant ». Gameblog, enfin , gratifie le jeu d'un 8/10 en précisant qu'il « invite le joueur à abandonner ses repères, quitte à sacrifier la dimension ludique propre au média ».

Il ne faut pas donner tort aux sites spécialisés : Kentucky Route Zero, c'est de l'art, ce n'est pas vraiment un jeu vidéo. L'aspect ludique du jeu est quasiment absent, l'interactivité, qui est le langage grâce auquel s'exprime le jeu vidéo, est ici à son minimum : il ne s'agit que de cliquer pour faire défiler les dialogues. À ce stade, on pourrait presque avancer que tourner les pages d'un livre est une expérience interactive. Dire de Kentucky Route Zero qu'il est un grand jeu, c'est un peu comme dire d'une vidéo où je lirais l'intégrale des Misérables qu'il s'agit d'un grand film, parce que c'est bien écrit.

Le problème, c'est de croire que, pour être légitime, le jeu vidéo devrait ressembler à quelque chose qui existe déjà.

Il y a, en réalité, quelque chose d'un peu gênant dans la question à laquelle répond The Washington Post, « le jeu vidéo est-il un art ? » en décidant que Kentucky Route Zero hurle un oui franc et massif. Kentucky Route Zero est une œuvre exceptionnelle, d'une qualité inouïe, d'une sensibilité rarement atteinte pour un produit vendu sur Steam. C'est l'une des œuvres les mieux écrites qu'il m'ait été donné de lire, tous médias confondus. Et tout ne passe pas que par l'écriture : les décors, l'ambiance, la bande-son contribuent autant à fabriquer quelque chose d'absolument unique. Kentucky Route Zero est-il un chef-d’œuvre ? Oui, absolument, sans l'ombre d'un doute. Kentucky Route Zero est-il un grand jeu vidéo pour autant ? Je n'en suis pas si certain.

J'ai le Steinbeck qui colle. Ce qui me gêne, ce n'est pas que Kentucky Route Zero soit une œuvre d'art parce qu'il est aussi profond, subtil et universel que du Steinbeck, du Beckett ou du Garcia Marquez. Ce qui me gêne, c'est cette impression que, pour être considéré comme une forme artistique légitime, le jeu vidéo doit montrer, justement, qu'il est aussi profond, subtil et universel que du Steinbeck, du Beckett et du Garcia Marquez. Ce qui me gêne, ce n'est pas que Kentucky Route Zero soit une œuvre d'art parce qu'il est aussi profond, subtil et universel que du Steinbeck, du Beckett ou du Garcia Marquez. Ce qui me gêne, c'est cette impression que, pour être considéré comme une forme artistique légitime, le jeu vidéo doit montrer, justement, qu'il est aussi profond, subtil et universel que du Steinbeck, du Beckett et du Garcia Marquez.

Nan mais par contre, sans déc', si vous aimez un peu la bonne littérature, faites KRZ.

Je ne vais pas ici repartir sur l'éternelle question « le jeu vidéo est-il un art ? ». Il y a déjà une page Wikipédia dédiée à celle-ci et à la manière dont différents courants de pensée se sont saisis du sujet. Sur cette page, la citation de Roger Ebert, un critique de cinéma, illustre bien ce que je veux dire : « À ma connaissance, personne n'a jamais été capable de citer un jeu qui soutienne la comparaison avec les grands dramaturges, les poètes, les réalisateurs, les romanciers et les compositeurs. Qu'un jeu puisse aspirer à des qualités artistiques grâce à ses graphismes, je veux bien l'accepter. Mais pour la plupart des joueurs, les jeux vidéo représentent une perte de temps. » Avant de sauter à la gorge du vieux monsieur, il faut lui reconnaître une certaine cohérence : même en tant que critique de cinéma, il considère que l'immense majorité des films ne sont pas de l'art. Le problème n'est pas tant de dire que le jeu vidéo ne pourrait pas être de l'art parce qu'il ne soutient pas la comparaison avec les grands romanciers, les poètes ou les réalisateurs. Le problème, c'est de croire que, pour être légitime, le jeu vidéo devrait soutenir cette comparaison et qu'il devrait, d'une certaine manière, ressembler à quelque chose qui existe déjà.

Le grand musée des erreurs. Je vais vous faire une confidence, mais vous la garderez pour vous : l'art n'existe pas, l'art n'a jamais existé. Les œuvres qu'on expose dans les musées sont des cadavres et les musées sont des cimetières. C'est pour ça qu'il faut s'y balader en silence, de peur de déranger les morts. L'art n'existe pas, parce qu'il ne définit rien. Je vais vous faire une confidence, mais vous la garderez pour vous : l'art n'existe pas, l'art n'a jamais existé. Les œuvres qu'on expose dans les musées sont des cadavres et les musées sont des cimetières. C'est pour ça qu'il faut s'y balader en silence, de peur de déranger les morts. L'art n'existe pas, parce qu'il ne définit rien.

Ce n'est pas pour rien si la définition de l'art a toujours évolué et qu'elle continue de le faire, sous l'impulsion des artistes, des critiques et des institutions. Il y a autant de définitions de l'art qu'il y a de personnes qui définissent l'art. C'est peine perdue : l'art n'existe pas. La seule chose qui existe, et que recouvre la définition de l'art, c'est un conflit entre les groupes sociaux pour obtenir que leurs pratiques culturelles particulières soient considérées comme légitimes, importantes et universelles. La définition de l'art est uniquement symbolique, mais ce symbole est très important : il a des répercussions réelles pour les gens qui réalisent des œuvres, pour ceux qui les consomment, pour ceux qui les vendent et pour ceux qui les soutiennent.

La nuit au musée. Le jeu vidéo, comme la bande dessinée, comme le cinéma, comme la littérature, est une pratique culturelle à travers laquelle des créateurs s'expriment, diffusent des messages, racontent des histoires, tentent de nous divertir et de nous émouvoir. Il y a de bons jeux vidéo, il y en a des mauvais, il y en a qui passeront l'épreuve du temps, d'autre qui n'ont de sens qu'à un instant précis. Il n'y a aucune différence fondamentale, hiérarchique, entre toutes les formes culturelles. Toutes les œuvres ne se valent pas, il y a des œuvres mineures, des chefs-d’œuvre, mais tous les moyens de les créer se valent. La légitimation des formes artistiques, elle, n'a qu'un rôle social, qui ne dit jamais rien de la qualité des œuvres en question. Il y a des tableaux qui sont des croûtes, et des jeux vidéo qui bouleversent ceux qui y jouent jusqu'au plus profond de leur âme. Le jeu vidéo, comme la bande dessinée, comme le cinéma, comme la littérature, est une pratique culturelle à travers laquelle des créateurs s'expriment, diffusent des messages, racontent des histoires, tentent de nous divertir et de nous émouvoir. Il y a de bons jeux vidéo, il y en a des mauvais, il y en a qui passeront l'épreuve du temps, d'autre qui n'ont de sens qu'à un instant précis. Il n'y a aucune différence fondamentale, hiérarchique, entre toutes les formes culturelles. Toutes les œuvres ne se valent pas, il y a des œuvres mineures, des chefs-d’œuvre, mais tous les moyens de les créer se valent. La légitimation des formes artistiques, elle, n'a qu'un rôle social, qui ne dit jamais rien de la qualité des œuvres en question. Il y a des tableaux qui sont des croûtes, et des jeux vidéo qui bouleversent ceux qui y jouent jusqu'au plus profond de leur âme.

Disco Elysium

J'en reviens à Kentucky Route Zero et à ce qui me gêne fondamentalement avec ceux qui pensent que le jeu vidéo pourrait être qualifié d'art grâce à lui. Enfin, le jeu vidéo montre patte blanche au lieu de nous parler d'un plombier qui sauve une princesse ! Enfin, il nous raconte l'épopée d'âmes tourmentées dans une Amérique rurale broyée par la modernité ! Enfin le jeu vidéo ressemble à quelque chose que les critiques et les musées peuvent appréhender avec une grille de lecture déjà établie.

L'art inconnu. Mais la forme que devrait chercher le jeu vidéo, justement, n'est-elle pas précisément celle grâce à laquelle elle s'émancipe de toutes les autres formes d'art – l'interactivité – pour devenir un moyen unique de dire des choses ? Que Kentucky Route Zero perde de son intérêt s'il était publié en tant que roman ou film d'animation, c'est indéniable. Mais perdrait-il tant que ça, face à un Mario, un Doom, un Dark Souls ou un Papers, please ? Mais la forme que devrait chercher le jeu vidéo, justement, n'est-elle pas précisément celle grâce à laquelle elle s'émancipe de toutes les autres formes d'art – l'interactivité – pour devenir un moyen unique de dire des choses ? Que Kentucky Route Zero perde de son intérêt s'il était publié en tant que roman ou film d'animation, c'est indéniable. Mais perdrait-il tant que ça, face à un Mario, un Doom, un Dark Souls ou un Papers, please ?

Immortality

Dire de Kentucky Route Zero, de Disco Elysium ou d'Immortality qu'ils élèvent le jeu vidéo au rang d'art, n'est-ce pas, finalement, renoncer, un peu, à la spécificité du média, pour admettre qu'un jeu vidéo ne pourra être considéré comme une forme de création légitime que tant qu'il s'appuiera sur une forme de littérature, de cinéma, de graphismes ou de mise en scène déjà reconnue par des gens qui mangent des petits-fours et qui rigolent en mettant la main devant leur bouche ? Ne devrait-on pas, plutôt, célébrer les jeux lorsqu'ils tentent de pousser un peu plus loin ce que peut raconter un jeu vidéo, avec les moyens du jeu vidéo, de la même manière que Citizen Kane aura poussé plus loin ce que pouvait raconter un film avec les moyens du cinéma ?