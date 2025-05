C'est un beau roman, c'est une belle histoire

Après le succès de The Witcher 3, Andrzej Sapkowski, l'auteur polonais des romans The Witcher, avait traîné CD Projekt en justice pour leur demander 16 millions d'euros de royalties. Pensant que les jeux vidéo feraient un four, il avait à l'origine vendu sa licence pour une somme fixe. Le contentieux s'est réglé à l'amiable, mais le romancier y a gagné une réputation de vieux monsieur jaloux, méprisant notre hobby. Interrogé par PC Gamer, le patron de CD Projekt Adam Badowski a voulu rétablir la vérité : « C'est un homme très intelligent et un ami. Nous dinons régulièrement ensemble et avons d'excellentes conversations. » Il précise que, si l'écrivain ne joue toujours pas aux jeux The Witcher, il s'y intéresse de près et connait parfaitement leur contenu. Soyons donc rassurés : The Witcher 4, prévu (au plus tôt) pour 2027, n'est pas développé dans l'hostilité et l'amertume. A.



(Crédit photo : Niccolò Caranti - CC BY-SA 4.0)