Lorsque Tim Schafer nous a montré les premières images de Keeper, ce dernier nous a confié que c’était un jeu assez difficile à expliquer, mais qui trouverait tout son sens manette en main. C’est une déclaration dont j’ai appris à me méfier : annoncer qu’un jeu est « difficile à expliquer » est souvent une manière cachée de dire que l’histoire n’a ni queue ni tête, ou que le gameplay est inexistant. Sauf que manette en main, j’ai compris : Keeper est un jeu difficile à expliquer sans en déflorer toute la découverte, ou sans avoir l’air d’être sous l’effet de cinq buvards de LSD. Mais essayons quand même.
Ellen Replay le 23 octobre 2025