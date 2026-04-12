J’ai demandé à la Luna…
Le service de jeux en streaming d’Amazon, Luna, vient d’opérer de petits changements. Oh, rien de grave, des trucs imperceptibles pour les joueurs comme supprimer la possibilité d’acheter de nouveaux jeux. Et pour que cela soit totalement indolore, les jeux et les abonnements tiers achetés avant le 10 avril seront carrément supprimés de vos bibliothèques. Aucun remboursement ne sera accordé, sinon cela ne serait pas drôle. Amazon pousse la blague jusqu’à préciser que si les jeux ont étés achetés sur d’autres plateformes, ils continueront d’être jouable là-bas, donc tout va bien. Les utilisateurs actifs de Luna auraient pu se regrouper pour intenter une class action contre le géant américain, mais il faut être plus que 8, dommage. P.
Black bloc d’escalade
Les gens de chez The Game Bakers n’ont absolument aucun sens du commerce. Après le succès, mérité, de leur excellent jeu d’alpinisme Cairn, le studio avait pourtant bien enchainé en commençant à préparer des DLC. C’était malin, fait dans un bon timing et le premier DLC arrivera cet été pour ajouter de nouveaux terrains d’entraînement et des défis avec des falaises surplombant l’eau. Un sans-faute et soudain, l’erreur bête : tout cela sera gratuit. C’est n’importe quoi, comment voulez-vous que la productivité nationale et les revenus du Made in France reprennent du poil de la bête si même les succès francophones se mettent à s’offrir sans aucune contrepartie ? À l’heure des game as a service et des skins Fortnite, cette exception culturelle nous semble désuète et contre-productive. Déjà qu’ils ne veulent pas faire leurs jeux avec de l’IA, pfffff, pauvre France. P.
Une famine en or
Les gens n’ont plus le sens des priorités. Partout, on nous explique que l’information du moment, le truc à ne pas rater est le périple de la mission Artemis II autour de la lune ou, pour les plus politisés, le conflit en Iran et le détroit d’Ormuz. Or tout cela n’est rien face à la véritable actualité, l’onde de choc qui parcourt le monde depuis la iii initiative et l’annonce inattendue de Klei : sonnez hautbois, résonnez musettes, Don’t Starve est de retour avec une suite, Don't Starve Elsewhere. Un épisode coopératif fidèle à la licence, mais qui semble apporter quelques nouveautés, comme une prise en compte de la hauteur dans les décors, et une survie que le studio promet « intense et sans concession ». Aucune date de sortie annoncée encore, il est donc temps de thésauriser vos RTT et jours de congés pour tout poser en une fois le jour J. Moi, en tout cas, c’est mon plan. P.
Salauds de jeunes !
Un papier intéressant d’Anna Siaredzich, cofondatrice de Swame Art Inc, chez nos confrères du site Gamesindustry revient sur les conséquences de la vague de licenciement sans précédent dans l’industrie du jeu vidéo (près d’un quart des emplois selon un rapport GDC). Selon elle, au-delà des drames humains impliqués, c’est une réelle perte de savoir-faire institutionnel, de capacité de décision et de jugement, car beaucoup de ces emplois étaient ceux de seniors. Or, si les promesses de l’IA — ou ses mirages — sont tournées vers l’automatisation [et le coût moindre] de tâches, elle estime que « l’automatisation ne supprime pas la complexité ; elle la déplace ». En gros : sous pression, même si la production avance, la résolution des problèmes rencontrés repose sur les vieux de la vieille, ceux qui ont assez de bouteille pour lever les ambiguïtés et assurer le lien entre les sources, les équipes et les étapes. Bref, la future stabilité repose, pour Anna, sur la pérennisation des emplois des plus vieux, une bonne nouvelle pour ackboo et Ivan le Fou. P.
The new Pope
Lucas Pope a peur. Il regarde par-dessus son épaule en permanence, guette les mouvements autour de lui, sursaute au moindre bruit. La star des jeux indés n’a pas peur des feux de la rampe, mais de Skynet qui le surveille. Lors d’un épisode du podcast Mike & Rami Are Still Here, avec Mike Rose et Rami Ismail, il a avoué ne pas trop s’épancher sur les détails de son jeu en développement, de peur de se faire piquer son concept par l’IA. En gros, Lucas craint que ses interviews ne deviennent des prompts pour ChatGPT ou Gemini. « Ce n’est pas une règle stricte », précise-t-il, ce qui signifie que son silence est, sans doute, aussi lié à sa faible envie de révéler trop de choses trop tôt, ou tout simplement de se taper des interviews trop longues à longueur de temps. Moscou se refuse à tout commentaire. P.
Retour dans la Zone
Cet été, le fantastique Stalker 2 : Heart of Chornobyl, qu'Agar décrivait comme « l'un des jeux les plus incroyables, beaux et captivants jamais créés », va bénéficier de sa toute première grosse expansion (« plusieurs douzaines d'heures » de durée de vie, selon GSC Game World), sobrement intitulée Cost of Hope. Il sera possible d'y explorer la centrale nucléaire de Tchernobyl ainsi qu'une toute nouvelle zone, où devraient sévir des mutants particulièrement agressifs. Si mon expérience du DLC ressemble à celle que j'ai vécue sur le jeu de base, je devrais y passer des heures fabuleuses à mourir en boucle après avoir marché sur une anomalie, à me faire dévorer par des chiens errants et à agoniser au pied d'un arbre. ER.
Grave Seasons, qui se présente comme un petit jeu de gestion agricole à la Stardew Valley, mais dans lequel se trouve un tueur en série doté de pouvoirs surnaturels qui bute plein de villageois sur son passage, a désormais une date de sortie : le 14 août, ce qui devrait parfaitement s'intercaler entre deux sessions bronzette et lecture de polar de supermarché. ER.
L'Attaque du clone
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer à It Has My Face, mais le concept est absolument fantastique : on s'y voit attribuer un avatar simpliste aux traits physiques aléatoires, avant d'être propulsé dans un monde peuplé de personnages où se trouve votre propre clone, lequel cherche désespérément à vous tuer. C'est un mélange de roguelite et de Qui est-ce ? où vous allez courir frénétiquement à la recherche d'une arme, fixer intensément tous les petits personnages qui vous entourent et tuer des PNJ innocents simplement parce qu'ils ont eu le malheur de porter la même paire de bretelles que vous. Si vous voulez vous faire une petite idée, la démo est disponible gratuitement sur Steam, et le jeu sort d'accès anticipé le 3 avril. ER.
Ça manque un peu de SELL
Le SELL (pour Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, je crois que tout le monde connaît cet acronyme désormais, mais il me fait tellement rire que je le précise quand même à chaque fois) vient de dévoiler son bilan pour 2025 : le marché du jeu vidéo français se porte comme un charme et enregistre une croissance d’environ 3 % par rapport à l'année dernière. Tout va bien dans le meilleur des mondes, si on exclut les fermetures de studio, les redressements judiciaires, les licenciements par centaines et le fait qu'on soit tous devenus le petit chien dessiné par KC Green qui se dit « This is fine » alors que le monde brûle autour de lui, j'imagine. ER.
À partir du 2 avril, le prix des consoles Sony va augmenter : la PS5 passe à 650 € (contre 500 € à son lancement, il y a tout de même plus de cinq ans), la Pro passe à 900 €, la version digitale à 600 € et le Playstation Portal à 250 € – ce qui signifie que chaque jour nous rapproche d'une dystopie nulle où des gens se fileront des barrettes de RAM sous le manteau dans des parkings mal éclairés. ER.
L'Instant thé
Le 31 mars, comme de trop nombreux autres jours avant lui, marquera une date particulièrement triste pour l'industrie du jeu vidéo : le studio Ivy Road, fondé par Davy Wreden, Karla Zimonja et C48, fermera ses portes. Ils étaient à l'origine du merveilleux Wanderstop (où on incarnait une combattante contrainte de gérer un salon de thé), qui bénéficiera d'une dernière petite mise à jour et sera toujours disponible à la vente. Leur nouveau projet, nommé Engine Angel, dont le monde avait sans doute amplement plus besoin qu'un énième jeu-service ou FPS compétitif, n'a pas obtenu les financements nécessaires pour être mené à terme. Si vous avez une pile de billets dont vous ne savez quoi faire (eh, sait-on jamais), sachez qu'il y a donc, quelque part dans la nature, un prototype de jeu de voiture capable de se muer en véritable menace biomécanique qui n'attend que d'exister. ER.
300 millions de dollars. Voilà l’estimation basse avancée par le très renseigné journaliste Jason Schreier d’une production AAA contemporaine typique développée en Amérique du Nord. À titre de comparaison, en 2013, le budget de GTA V de 265 millions de dollars représentait un record stupéfiant. K.
L'Union fait la force
Généralement, quand l’Union européenne, forte de ses 450 millions de consommateurs, prend une décision, les sociétés s’y soumettent partout plutôt que de créer des exceptions pour le Vieux Continent. C’est pour ça que, depuis le RGPD, les internautes du monde entier sont désormais saoulés de devoir cliquer sur le bouton de consentement aux cookies. Ou qu’Apple a finalement installé de l’USB-C sur ses nouveaux iPhone. J’ai bien précisé « généralement », car il semble que Nintendo ne fera pas profiter à tout le monde d’une version de la Switch 2 qui respecte la nouvelle norme au sein de l’union quant à la réparabilité et le remplacement des batteries des appareils électroniques. D’après Nikkei, qui ne donne pas de fenêtre de sortie, le consolier explique au calme que si les Japonais ou les Nord-Américains veulent en bénéficier, c’est simple, il suffit que la loi change chez eux. K.
Privé de Desert
Même si on est acquis à la cause de l’IA générative, il est devenu parfaitement contre-productif d’en vanter l’utilisation tant la sauce monte vite sur les réseaux. Après examen des cas Clair Obscur et Anno 117, tout bon spin doctor vous expliquera que la marche à suivre si vous en mettez et que vous vous faites choper, c’est de prétexter le simple oubli d’un placeholder. C’est d’ailleurs exactement ce qu’ont fait les développeurs de Crimson Desert après que de nombreux joueurs se sont rendu compte de la présence dans le titre de tableaux grossiers qui dépeignent, notamment, des chevaliers à visage fondu fusionnant avec leur monture. Un détail gênant de plus pour un des jeux les plus mid de sa génération, attendu comme le Messie du gaming par un certain public particulièrement vocal en ligne pour le défendre contre cette vilaine presse qui ne sait pas reconnaître un chef-d’œuvre. K.
Epic pendre
Il y a des records personnels qu’il ne faut pas nécessairement chercher à battre. La quantité de coups de pied qu’on assène dans sa vie à des lapins, par exemple. Ou bien le nombre d’enfants simultanés à qui on annonce que le père Noël n’existe pas et que la mort est inéluctable. Epic Games, lui, s’est dit que les 830 employés laissés sur le carreau en 2023, c’était petit joueur. Pour remédier à ça, prétextant que Fortnite est désormais moins rentable et plus couteux (on ne peut que les croire sur parole, n’étant pas coté en bourse, avec des chiffres confidentiels), l’éditeur de ce qui représente un des phénomènes vidéoludiques les plus lucratifs de l’histoire annonce virer 1 000 personnes. Constatant qu’il ne deviendra jamais Roblox, l’odieux Epic déclare également fermer un certain nombre de services dont, franchement, j’avais oublié l’existence, comme Rocket Racing et Ballistic. K.