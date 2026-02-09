Les fans de Minecraft adorent pleurer comme des madeleines. « Ouin-ouin, Microsoft ne met plus le jeu à jour. Ouin-ouin, j'ai installé 700 mods, mais je m'ennuie parce qu'il n'y a plus rien à faire après 12 000 heures de jeu. Ouin-ouin, je veux retrouver l'innocence des années 2010, mais je n'y arrive pas. » C'est bon, on a compris, vous voulez un successeur à Minecraft. Alors voilà, il y a Hytale, vous l'installez, vous donnez des coups de pioche sur vos petits cubes, et vous arrêtez de vous plaindre.
ackboo le 9 février 2026