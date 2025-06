Le point santé/bien-être

Le site Nexus Mods ou, comme le surnomment Pornhub et Youporn, « notre plus grand concurrent en nombre de seins nus », a été vendu. Après 24 ans, son fondateur Robin « Dark0ne » Scott n’en est plus dirigeant (vous imaginez si on faisait ça au CAC 40 ? Vincent « NarutoNinja » Bolloré chipe une pépite de la tech sous le nez d'Arnaud « PussyDestructor » Lagardère, on rigolerait plus), laissant sa place à… on ne sait pas trop qui en réalité. Victor et Marinus, deux utilisateurs du site, sont présentés, sans qu’on ne sache trop qui ils sont. De grosses rumeurs hurlant « C’est des cryptobros ! », traînent sur le Web, mais on est sûr que c’est l’amour du modding et du partage qui va les animer. P.