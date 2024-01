Vous rêvez de travailler dans le jeu vidéo. Seulement voilà, vous êtes absolument nul en maths, et ce n'est pas demain la veille que vous arriverez à multiplier deux quaternions. En plus, vous êtes incapable d'écrire une histoire qui se tienne, donc scénariste, on oublie. Et comme vous ne savez pas utiliser Excel, aucun espoir de devenir game designer. Rassurez-vous : pour bosser dans le jeu vidéo, rien ne sert de savoir coder ou écrire. Il faut juste être un bon arnaqueur.

Comme le cinéma ou le théâtre, le jeu vidéo est un art de l'esbroufe. Le but est de donner au spectateur l'impression de voir beaucoup plus que ce qu'il a réellement sous les yeux et de tirer au mieux parti d'un budget limité. Budget en argent et en personnel, bien sûr : de la même façon qu'il est inutile de reconstruire l'intérieur des bâtiments pour filmer la scène de duel d'un western au milieu de la grande rue (des façades en contreplaqué feront aussi bien l'affaire), il ne sert à rien de gâcher des jours de travail et des centaines de milliers d'euros à modéliser des lieux que le joueur ne visitera jamais. Mais également budget technique : même les cartes graphiques dont le prix nécessite d'hypothéquer plusieurs organes internes ne peuvent jamais dessiner qu'un nombre limité de polygones chaque seconde. Rien ne sert de les fatiguer pour rien.



C'est pourquoi, dans un jeu, les éléments de décor les plus lointains sont les moins détaillés, le cas extrême étant celui de la « skybox » (littéralement, « boîte à ciel ») : plutôt que de modéliser les villes et les montagnes qu'on voit au loin sans jamais pouvoir les atteindre, on les dessine sur les faces d'une grosse boîte dans laquelle on enferme le monde de jeu – ce qui constitue plus ou moins l'équivalent vidéoludique du matte painting au cinéma. C'est aussi pourquoi, dès qu'on s'éloigne de la zone qui peut être explorée par le joueur, les environnements s'arrêtent brusquement ou se révèlent n'être que des décors tout plats – terrible réalité que le mode « photographie » des pilotes de cartes graphiques récents a fait découvrir aux joueurs.



Mais il ne s'agit là encore que d'optimisations ordinaires et nécessaires, bien loin des cas dont on va parler aujourd'hui. Car derrière le résultat final projeté en 2D sur nos écrans, la plupart des jeux vidéo ne sont qu'un amas d'astuces, de bricolages précaires et d'entourloupes qui, comme les tours d'un bon magicien, sont assez subtils pour faire illusion, pour peu qu'on ait détourné l'attention de l'audience.

Fallout 3. Imaginez le montant de la prime de pénibilité que doit toucher ce type.

Arnaques de catégorie 1 : « il n'y a pas de petites économies ». Commençons avec quelque chose d'innocent : les économies de bouts de chandelle, qui consistent à réutiliser un asset dans un rôle différent. Vous avez certainement en tête les fameux nuages/buissons de Super Mario World (il s'agissait de la même sprite, dont la palette avait simplement été modifiée) et pensez sans doute qu'il s'agit d'un reliquat d'une époque révolue où les gens vivaient dans la misère et comptaient les kilooctets de RAM sur leur boulier. S'il est vrai qu'aujourd'hui on se soucie moins d'économiser l'espace mémoire, reprendre des assets permet de limiter les coûts de production (considérables) des jeux modernes. C'est pourquoi dans Skyrim, certaines tables sont simplement des étagères partiellement enterrées dans le sol, ainsi que les buissons de Battlefield 3, qui ne sont pas des nuages recolorés mais des arbres dont le tronc a été planté très, très profond. Et si la création de modèles 3D représente beaucoup de travail, leur animation est souvent encore plus laborieuse. Par exemple, le système développé pour le premier Assassin's Creed ne fonctionnait bien qu'avec les bipèdes. Les développeurs ont donc animé les chevaux en utilisant le squelette horriblement déformé d'un être humain qu'ils ont étiré et fait courir à quatre pattes. Pauvre bête.



Mais son destin est encore très doux à côté de celui du pauvre homme qui porte sur son dos le métro du DLC « Broken Steel » de Fallout 3. Le moteur ne permettant pas la création d'un véritable système de train, le wagon est en réalité une pièce équipement attaché à la main droite (et pas à la tête, comme on en a d'abord l'impression en voyant l'image) d'un PNJ qui court sous les rails, donnant l'impression que le train suit la voie. Lorsque le joueur monte à l'intérieur, l'objet « train » est transféré dans son inventaire, ce qui lui donne l'impression d'être le passager d'un métro, qu'il porte en fait lui-même (un projet qui, dit-il, est actuellement dans les cartons de la RATP dans le cadre du plan « urgence J.O. 2024 »).

Dans Skyrim, les tables sont des armoires enfoncées dans le sol. Chez Ikea, ça doit s'appeler le modèle SØUTAIR ou quelque chose du genre (Image : David Amador).

Arnaques de catégorie 2 : « le système D ». Parfois, le système créé par les développeurs ne se contente pas d'être limité, comme celui d'Assassin's Creed incapable d'animer de vrais quadrupèdes, mais n'existe tout simplement pas. Il faut alors trouver une solution alternative. Tenez, prenons Super Mario World, décidément un très bon exemple. Vous êtes vous déjà demandé comment cela se faisait qu'en arrivant au bout d'une rampe, les goombas soient éjectés vers le haut, comme si un moteur physique était capable de prendre en compte leur accélération et l'inertie de leur mouvement (ce dont, bien sûr, la Super Nintendo était incapable) ? Eh bien, c'était parce qu'un petit bout de code faisait que les goombas étaient automatiquement poussés vers le haut dès qu'ils touchaient une surface ascendante. Résultat, une petite bosse au bout d'une descente et hop, ils semblaient bondir comme s'ils faisaient du saut à ski. Dommage que certains level designers l'aient oublié au moment de créer les niveaux et placé des goombas sur de longues montées : on voit les pauvres bêtes sauter sur place tout le long du parcours – ce qui, curieusement, n'a jamais choqué les joueurs.

Protéger le joueur des conséquences de sa nullité est un boulot à temps plein pour beaucoup de jeux.

Bien sûr, depuis la fin des années 1990, tous les jeux sont capables de proposer une simulation physique à peu près correcte. Cela ne signifie pas pour autant que d'autres systèmes ne manquent pas. Un développeur anonyme a par exemple raconté à Kotaku que le jeu Dreamcast (lui aussi anonyme) sur lequel il travaillait n'offrait aucun moyen aux scripteurs de retarder le déclenchement d'une action (par exemple, activer une explosion trois secondes après que le joueur a franchi une porte). À rebours de ceux de Super Mario World, les level designers ont donc utilisé le moteur physique pour simuler des délais : ils faisaient tomber une caisse hors-champ lorsque le trigger était déclenché (le joueur franchit la porte) et écrivaient un autre script qui se déclenchait lorsque la caisse touchait le sol, qui lui provoquait l'action désirée (l'explosion). La gravité étant une constante, cela fonctionnait très bien… sauf sur les télés utilisant la norme PAL. Pas de bol, le moteur physique, mal programmé, était dépendant du nombre de frames par seconde. Or, la norme PAL européenne tourne à 50 Hz, contrairement à la norme NTSC américaine qui utilise une fréquence de 60 Hz. Tous les triggers du jeu étaient donc 20 % plus lents de ce côté de l'Atlantique.



Pour éviter ce genre de problèmes, une solution élégante a été trouvée par les level designers de Titan Quest. Eux aussi avaient hérité d'un jeu incapable de créer des déclencheurs avec un délai. Mais plutôt que des caisses planquées à l'autre bout du niveau, ils ont choisi d'avoir recours à des écureuils. Il se trouve que la boucle d'animation de ces petits animaux dure exactement une seconde dans le jeu d'Iron Lore. Il a donc suffi aux scripteurs de faire apparaître un écureuil invisible et d'écrire une fonction comptant le nombre de boucles d'animation pour obtenir un délai très précis. À tel point que « l'écureuil » est devenu une unité de mesure et qu'on pouvait entendre dans le studio des phrases surréalistes comme « Je pense que ça marcherait mieux avec un délai de trois écureuils ».

Titan Quest. À l'écran : un héros et des scorpions géants. Non visibles : les écureuils qui font tourner tout ça.

Arnaques de catégorie 3 : « tout est dans votre tête ». Parfois, ce n'est pas le code incomplet de programmeurs débordés de taf que les designers doivent hacker, mais le cerveau du joueur. Sachez que les jeux vidéo, tout le temps, partout, vous mentent. Notamment pour vous donner des sensations fortes sans trop se fouler. Les jeux de course, par exemple (Forza est très coutumier du fait) ajustent la focale en fonction de l'allure du véhicule pour accroître la sensation de vitesse : en effet, plus le FoV est étroit, moins on a l'impression d'aller vite . Les héros des jeux d'action, eux, ont des points de vie plus gros que d'autres (Doom 2016 est l'exemple canonique) : l'astuce consiste à faire en sorte que plus le joueur est blessé, plus les dégâts diminuent, par exemple en multipliant la valeur de dégâts brute par le pourcentage de vie restant. Ainsi, le joueur verra ses premiers points de vie disparaître à vitesse grand V tandis que les derniers dureront beaucoup plus longtemps. Il arrivera donc rarement à être totalement soigné, ce qui le maintiendra sur ses gardes – tout joueur de FPS sait qu'on est moins à l'aise à 25 % de vie qu'à 80 %.

Beaucoup de jeux trichent dans le but de limiter la frustration du joueur.

Autre moyen d'augmenter le suspense, l'IA de Mario Kart, comme de nombreux autres jeux, s'adapte automatiquement aux performances du joueur afin qu'il ne soit ni trop facilement premier ni toujours dernier, ce qui serait frustrant. Beaucoup de jeux trichent d'ailleurs surtout dans le but de limiter la frustration du joueur. Ainsi, les dégâts des ennemis situés en dehors de l'écran sont souvent diminués (c'est le cas par exemple dans Ocarina of Time ou Devil May Cry) et, dans beaucoup de FPS et TPS, les premiers tirs de chaque ennemi ratent systématiquement leur cible : il s'agit en pratique de « tirs de sommation » servant à informer le joueur de la présence d'un adversaire sans prendre le risque de le tuer d'une balle dans la tête avant qu'il ait pu comprendre d'où venait le danger.

Alien : Isolation (2014)

Variation plus ancienne de la même technique, dans Wolfenstein 3D, où chaque balle touchait systématiquement (le moteur n'étant pas avancé pour simuler la dispersion des tirs), les dégâts des projectiles étaient inversement proportionnels à la distance, ce qui évitait que le joueur se fasse sniper d'un coup par un ennemi qu'il n'avait pas vu, tout en l'obligeant à être prudent lorsqu'il pénétrait dans un couloir étroit où des soldats pouvaient se trouver en embuscade. Dans les jeux où le combat se déroule au corps-à-corps, on a plutôt recours au slotting. Cette technique, qui évoque les plus belles heures des films de ninjas, consiste à s'assurer, lors d'affrontements avec un grand nombre de méchants, que seuls deux ou trois attaquent le joueur simultanément tandis que les autres attendent bien sagement. Bien réalisée, elle donne l'impression au joueur de combattre des hordes d'affreux à la fois, alors que pas du tout.

Parfois, la triche est bien moins subtile et, loin de limiter la frustration du joueur, elle l'augmente.

Mais le plus bel exemple de triche reste le « double cerveau » du xénomorphe d'Alien : Isolation. L'un des deux, comme les bots pourris des vieux FPS, sait en permanence où se trouve le joueur. L'autre se contente d'envoyer le monstre dans une direction aléatoire. Là où cela devient génial, c'est que le premier fournit en permanence de discrets indices au second afin de l'inciter à trouver le joueur, d'autant plus si celui-ci se révèle prévisible (par exemple en se cachant tout le temps au même endroit). Du point de vue du joueur, cela donne l'impression d'un comportement digne de celui du méchant d'un film d'horreur, auquel il est impossible d'échapper sans pour autant qu'il donne l'impression d'être omniscient. Et si vous pensez « dites donc, c'est fou les subtilités que permettent les IA modernes », sachez que ce genre d'astuce n'a rien de récent. Les fantômes de Pac-Man, déjà, avaient chacun une « personnalité » destinée à faire émerger du hasard des situations intéressantes : si Blinky (le fantôme rouge) se contentait de suivre Pac-Man, Pinky (le rose) cherchait en permanence à se placer devant lui pour lui barrer la route tandis que Clyde (l'orange) s'assurait de ne jamais trop se rapprocher et qu'Inky (le bleu) se comportait de façon aléatoire.

Exemple de slotting dans le premier Assassin's Creed. « On appelle le numéro 73. Je répète, le numéro 73. »

Arnaques de catégorie 4 : « aidons ce glandu de joueur ». Et dans les jeux multi, alors ? Là, il ne peut pas y avoir d'astuce pour ajuster la difficulté aux actions du joueur puisqu'elle dépend des actions d'autres êtres humains, n'est-ce pas ? Détrompez-vous ! Dans Gears of War par exemple, les joueurs qui participent à leurs premières parties en ligne reçoivent un bonus de dégâts conséquent destiné à leur éviter une humiliation trop violente qui les découragerait de continuer. Et tant pis pour les types en face, ils n'avaient qu'à pas se trouver sur le même serveur qu'un noob. Seul ou à plusieurs, protéger le joueur des conséquences de sa nullité est un boulot à temps plein pour beaucoup de jeux. Déjà dans les vieux platformers, le « coyote time » (du nom de Vil Coyote, le personnage des Looney Tunes connu pour sa tendance à rester en l'air quelques secondes avant de tomber dans un précipice) désignait le petit temps de grâce offert au joueur sautant ou retombant sur une plateforme afin qu'il ne se casse pas la gueule au prétexte que son saut n'avait pas été parfaitement exécuté au dixième de seconde près. Au fil des années, on a vu apparaître des tonnes de petits trucs dits de « qualité de vie » de plus en plus complexes.



Arnaques de catégorie 4 : « aidons ce glandu de joueur ». Et dans les jeux multi, alors ? Là, il ne peut pas y avoir d'astuce pour ajuster la difficulté aux actions du joueur puisqu'elle dépend des actions d'autres êtres humains, n'est-ce pas ? Détrompez-vous ! Dans Gears of War par exemple, les joueurs qui participent à leurs premières parties en ligne reçoivent un bonus de dégâts conséquent destiné à leur éviter une humiliation trop violente qui les découragerait de continuer. Et tant pis pour les types en face, ils n'avaient qu'à pas se trouver sur le même serveur qu'un noob. Seul ou à plusieurs, protéger le joueur des conséquences de sa nullité est un boulot à temps plein pour beaucoup de jeux. Déjà dans les vieux platformers, le « coyote time » (du nom de Vil Coyote, le personnage des Looney Tunes connu pour sa tendance à rester en l'air quelques secondes avant de tomber dans un précipice) désignait le petit temps de grâce offert au joueur sautant ou retombant sur une plateforme afin qu'il ne se casse pas la gueule au prétexte que son saut n'avait pas été parfaitement exécuté au dixième de seconde près. Au fil des années, on a vu apparaître des tonnes de petits trucs dits de « qualité de vie » de plus en plus complexes. Dans beaucoup de jeux à la troisième personne, comme GTA ou Uncharted, le jeu prend très discrètement le contrôle des déplacements lorsque vous avancez vers un objet afin que votre personnage le contourne de façon fluide et ne se retrouve pas coincé face au capot d'une bagnole par vos gros doigts. Bien réalisé, ce genre de « coup de pouce » passe complètement inaperçu. Parfois, la triche est bien moins subtile et, loin de limiter la frustration du joueur, elle l'augmente. C'est le cas par exemple de la brève période d'invulnérabilité accordée par de nombreux AAA modernes au moment où le perso se retrouve à court de vie. Bien fait, cela laisse le temps de se mettre à couvert et donne une dernière chance de contre-attaquer. Avec la main trop lourde, cela amène le joueur à se demander s'il est possible de mourir et à perdre tout intérêt pour la partie.

Forza Motorsport. Vous croyez aller vite ? Pas du tout, c'est juste que les yeux de votre pilote se déplacent sur le côté comme ceux d'une chèvre.