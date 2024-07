Attention, Assassin's Duty : Battle for Montargis va sortir dans quelques jours ! Couvertures de magazines, publicités, émeutes sur les réseaux sociaux, c'est le jeu de l'année. Même votre coiffeur l'a précommandé. Votre carte bancaire est dans les starting-blocks et vous avez déjà déposé deux jours de RTT. Mais attendez... Faisons une pause, respirons calmement. Est-ce vraiment une bonne idée de jouer à un jeu vidéo dès sa sortie ? Dans une discrète ruelle d'Internet prospère une communauté de joueurs qui sont persuadés du contraire. Ils s'appellent les patient gamers, et ils ont peut-être trouvé le secret du bonheur ludique éternel.