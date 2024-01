Rimworld Vanilla Expanded : pharaonique mais fidèle

Piéger des créatures, en invoquer pour les faire interagir… non, ce ne sont pas les Pokémons. Ici on ne s’attache pas. Pas d’affect, c’est la crise et nos poches sont minuscules. Capturer et vendre pour optimiser un moteur, vivre dans un monde fantastique, mais sans oublier les réalités économiques. Bienvenue en 2024.