Cela fait trois ans maintenant que les premiers moniteurs PC à 360 Hz sont arrivés sur le marché. D’ici la fin 2023, ce sont même des modèles 500 Hz et plus qui commenceront à débarquer. Vendus à des tarifs mirobolants, ces écrans pionniers ne s’adressent pas au joueur moyen. Mais après la démocratisation des moniteurs à 120, 144 et 240 Hz durant la dernière décennie, ils sonnent le départ d’une nouvelle course aux fréquences, dont l’intérêt n’est pas forcément clair.