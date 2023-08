D’épouvantables ringards. Voilà ce qu’on est à Canard PC, avec notre test unique de Baldur’s Gate 3 pendant que des confrères américains publient chaque jour jusqu’à 31 articles sur le jeu. Mais ça va changer. Afin que ce magazine rentre dans l’ère moderne, j’ai décidé de scinder mon test en non pas deux, trois ou quatre mais en huit articles, publiés tous en même temps. À Canard PC, nous n’aurons désormais qu’un seul but : faire du clic.

Top 3 des raisons pour lesquelles Baldur’s Gate 3 était déjà un jeu hors norme avant sa sortie

Depuis vingt ans, les jeux isométriques sont un truc de gagne-petits. Il faut être une minuscule équipe de Depuis vingt ans, les jeux isométriques sont un truc de gagne-petits. Il faut être une minuscule équipe de bidouilleurs serbes ou de squatteurs estoniens pour s’atteler à un jeu aussi désuet, ou à la rigueur un studio de taille moyenne qui s’en sert pour appâter des ingénieurs informaticiens quarantenaires sur Kickstarter. Baldur’s Gate 3, sorti le 3 août dernier, n’est pas taillé dans ce bois-là.

Déjà parce qu’il s’appuie sur l’un des univers les plus populaires du monde, celui de Donjons & Dragons, avec les règles inoxydables de la 5e édition de D&D. Ensuite parce qu’il est créé par Larian, un énorme studio de vétérans du jeu de rôle qui a fait plancher 400 personnes sur le jeu. Enfin parce que Baldur’s Gate 3 hérite d’un savoir-faire immense, rodé sur les deux très bons Divinity : Original Sin qui utilisaient le même moteur. Sans oublier que le jeu a eu trois ans d’accès anticipé pour mûrir.

En fait, Baldur’s Gate 3 est né sous une telle galaxie de bonnes étoiles qu’avant sa sortie, l’industrie bruissait de murmures inquiets qui craignaient que les joueurs ne revoient leurs attentes à la hausse pour les RPG du futur. Sans aller jusqu’à partager cette inquiétude, je dois admettre que vu la taille de l'œuf d’or qu’a pondu Larian, je n’aimerais pas passer juste après avec un p’tit RPG indé conçu dans mon garage.

- Izual

Si vous passez moins de deux heures sur la création de perso, votre partie est considérée comme un speedrun.

Baldur’s Gate 3 est sans doute le jeu de rôle le plus ambitieux jamais créé

Je devine que les habitués des jeux de rôle à rallonge ne sauteront pas au plafond en entendant cette nouvelle. Ils savent qu’une longueur démesurée s’obtient trop souvent par du contenu dilué, des hordes de trash mobs et des quêtes soporifiques. Une campagne qui n’en finit pas, quoi. Mais c’est là que Baldur’s Gate 3 est très fort (en tout cas de ce que j’en ai vu, car je ne suis évidemment pas encore allé jusqu’à la fin) : c’est un jeu très long, mais qui ne paraît jamais interminable.

Il y a bien sûr cette excellente idée d’avoir fait de la première moitié de l’aventure un jeu quasi complet, avec sa propre progression, ses propres enjeux, ses propres régions, son propre boss de fin. On en sort forcément un peu lessivé, mais comme l’acte suivant démarre avec l’arrivée tant attendue dans la première grande ville du jeu, hop, on repart tout ragaillardi pour cinquante heures supplémentaires.

Ce qui m’a encore plus émerveillé, c’est à quel point rien, dans Baldur’s Gate 3, n’a l’air d’être du remplissage. Si les décors auraient pu être un poil plus variés, chaque combat est unique, chaque quête part d’une bonne idée et surtout, les dialogues vont toujours droit au but. Pour rendre digestes les très nombreux dialogues de Baldur’s Gate 3, les auteurs ont ciselé chaque réplique jusqu’à la réduire à l’essentiel, ce qui donne des conversations concises mais bourrées de personnalité. Et parfois très drôles, car Larian a enfin compris qu’on pouvait être hilarant avec une simple intonation de voix ou une situation ambiguë au lieu d’une rencontre farfelue avec une belette samouraï. Forcément, les cent heures de la campagne passent vite.

- Izual

J'ai court-circuité une quête entière quand un mort m'a révélé que le donneur de quête dans la pièce d'à côté me mentait. Un très beau moment.

Pourquoi il faut se réjouir que Baldur’s Gate 3 soit un pur produit Donjons & Dragons

Mais le jeu ne fait pas qu’épouser l’univers du jeu de rôle sur table : il en utilise scrupuleusement les règles. Ça peut ressembler à un mauvais point, vu que ces règles sont nombreuses, complexes et conçues pour autre chose que le jeu vidéo. En réalité, grâce à un robuste système d’infobulles et à l’utilisation de la très raisonnable 5e édition de Donjons & Dragons où quasiment tout passe par des jets de d20, la compréhension des règles se fait de façon assez intuitive… du moins dans l’ensemble, car quelques bizarreries mal expliquées subsistent, comme le fait qu’avoir un archer en hauteur donne un avantage mais ne déclenche pas la mécanique d’avantage.

Pas grave, car dès la création de perso, on se rend compte que ces scories sont un bien maigre prix à payer pour pouvoir bénéficier de la tonne de contenu qu’offre Donjons & Dragons : 11 races qui vont du nain au demi-orc, 28 sous-races de l’elfe des bois au tieffelin d’Asmodée, 12 classes, 46 sous-classes… Avec, pour les joueurs expérimentés, la possibilité de multiclasser son personnage.

On peut aussi bien jouer un paladin soigneur qui a prêté serment de protéger la nature (et incité par les mécaniques à tenir parole) qu’un magicien de l’école de l’illusion, un barbare berserker ou un moine des ombres. Plus de 600 sorts s’assurent que chaque classe se joue différemment, et ce n’est pas qu’un simple chiffre : dans les dialogues, les mécaniques et la stratégie, un gouffre sépare tous les personnages et ça tombe bien, car en avoir quatre dans notre groupe permet d’approcher chaque combat de multiples façons.

- Izual

Comme dans la vraie vie, une flèche enflammée est la solution à bien des tracas.

Insolite : il préfère les combats de Baldur’s Gate 3 à ceux de Fallout !!

Il y a beaucoup, beaucoup de combats dans Baldur’s Gate 3, RPG sorti le 3 août dernier, mais ça n’est pas pour me déplaire. Déjà parce que les dialogues n’ont pas l’air d’avoir été délaissés pour autant (ils sont remplis de répliques uniques et de skillchecks, en plus d’être tous magnifiquement doublés en anglais), et ensuite parce que les combats sont tout simplement géniaux. Alors d’accord, avec leur tour par tour et leurs règles sorties de Donjons & Dragons, ils ne réinventent pas l’eau chaude. Mais j’aime beaucoup leur système d’actions truffé de dilemmes, où il faut soigneusement choisir les grandes actions de chaque personnage, en plus d’actions bonus comme sauter ou boire une potion. Il y a beaucoup, beaucoup de combats dans Baldur’s Gate 3, RPG sorti le 3 août dernier, mais ça n’est pas pour me déplaire. Déjà parce que les dialogues n’ont pas l’air d’avoir été délaissés pour autant (ils sont remplis de répliques uniques et de skillchecks, en plus d’être tous magnifiquement doublés en anglais), et ensuite parce que les combats sont tout simplement géniaux. Alors d’accord, avec leur tour par tour et leurs règles sorties de Donjons & Dragons, ils ne réinventent pas l’eau chaude. Mais j’aime beaucoup leur système d’actions truffé de dilemmes, où il faut soigneusement choisir les grandes actions de chaque personnage, en plus d’actions bonus comme sauter ou boire une potion.

Le plus fou, c’est que tout au long de l’aventure je n’ai jamais eu l’impression de livrer deux fois la même bataille. Chaque combat est l’occasion de découvrir un nouveau type d’ennemi, une nouvelle configuration tactique, de nouveaux moyens détournés de vaincre. Le bestiaire de Donjons & Dragons est assez épais pour fournir sans cesse des monstres inédits et la progression en niveaux au fil de l’aventure nous permet, régulièrement, de passer un cap où les ennemis se battent alors, tout comme nous, avec des sorts et des compétences qu’on n’avait pas rencontrés jusque-là.

Et puis bon, j’avoue, j’ai un faible pour les jeux où l’on déborde d’outils ou d’objets à utiliser pour aborder un combat différemment. Je n’ai jamais été aussi heureux que lorsqu’une escarmouche de Baldur’s Gate 3 se passait mal et que je devais me creuser pour trouver une solution créative : hé, mais pourquoi pas tirer cette flèche des ténèbres à mes pieds pour livrer toute la baston dans l’obscurité ? Hé, mais si je donne un coup de pied bien placé à ce redoutable démon au début du combat, est-ce qu’il tombe vraiment dans le gouffre comme un imbécile ? Hé, mais si je bondis au milieu des adversaires et que je sors ce tonneau de poudre de mon inventaire, est-ce que ça fera un joli feu d’artifices ? Tant de questions, et tant d’occasions joyeuses de leur trouver des réponses.

- Izual

Baldur’s Gate 3 : toutes nos astuces pour bien débuter

Un peu perdu ? Voici quelques rappels utiles à garder en tête pour quand un hibours furieux vous tombera dessus dans Baldur’s Gate 3, RPG de Larian Studios sorti le 3 août dernier.

– Au début du jeu, vous allez manquer cruellement de sorts de zone. Heureusement, vous trouverez un peu partout de très utiles bouteilles de graisse, qui transforment le sol en zone glissante (et inflammable) lorsqu’on les lance.

– Quand vous affrontez un ennemi qui a l’air de sortir du lot, examinez-le avec un clic droit. Vous verrez la liste des bonus et malus qui l’affectent, mais aussi de ses résistances.

– Contrairement à ce que le jeu vous laisse croire, vous pouvez vous reposer sans risquer un game over (seules de rares quêtes sont chronométrées).

– Il est possible de lancer des sorts de protection avant d’engager un combat un peu difficile, ce qui permet de grappiller quelques tours avec votre prêtre ou votre magicien. Certains sorts de protection restent même actifs jusqu’au prochain repos.

Le jeu contient des sorts et compétences surpuissantes, comme la « p'tite poussette dans la lave ».

Baldur’s Gate 3 simule très bien une campagne de jeu de rôle, mais pas de la façon attendue

Beaucoup de jeux vidéo ont essayé de nous donner la sensation d’être plongé dans une campagne de jeu de rôle sur table ; chez moi, ça n’a jamais pris. Baldur’s Gate 3, sorti le 3 août dernier, est le premier RPG qui réussit cet objectif. Alors bien sûr, ses mécaniques scrupuleusement fidèles à Donjons & Dragons participent à cette immersion, car même si des différences existent (par exemple, Baldur’s Gate 3 est dépourvu de système d’alignement), on a l’impression, largement avérée, d’avoir la même liberté dans la création de perso et l’approche des situations que dans le jeu de rôle sur table. Beaucoup de jeux vidéo ont essayé de nous donner la sensation d’être plongé dans une campagne de jeu de rôle sur table ; chez moi, ça n’a jamais pris. Baldur’s Gate 3, sorti le 3 août dernier, est le premier RPG qui réussit cet objectif. Alors bien sûr, ses mécaniques scrupuleusement fidèles à Donjons & Dragons participent à cette immersion, car même si des différences existent (par exemple, Baldur’s Gate 3 est dépourvu de système d’alignement), on a l’impression, largement avérée, d’avoir la même liberté dans la création de perso et l’approche des situations que dans le jeu de rôle sur table.

En coop’ (en ligne ou écran splitté, jusqu’à quatre joueurs), on peut se sentir comme autour d’une vraie table mais en solo, ce qui aide vraiment à se croire entouré de barbus en t-shirts noirs qui sentent la bière, c’est la capacité du jeu à nous donner des outils à utiliser en dehors des combats. Comme les sorts peuvent se lancer à tout moment et que le jeu profite d’un moteur physique, il n’est pas rare de résoudre un problème grâce à un empilement de caisses, une potion ou un sort de bond amélioré, qui permet d’atteindre des zones d’ordinaire inaccessibles – c’est aussi un excellent moyen de démarrer un combat depuis une position favorable. Un sort de déguisement peut rendre ce vilain gnome plus avenant pendant les dialogues, ce voleur draconien appréciera un sort d’invisibilité s’il doit s’échapper d’une prison et tiens, si on ressuscitait ce mort le temps d’un dialogue pour lui poser deux trois questions ?

C’est tout bête, mais ce qui a achevé de me faire sentir comme dans une campagne sur table, c’est la longueur du jeu. Car simuler une partie de jeu de rôle, partie qui peut durer plusieurs années, ça ne peut pas se faire en dix petites heures avec un contenu rachitique. En cent heures, forcément ça va mieux, surtout quand le scénario arrive à rebondir tout du long avec des quêtes qui pleuvent sans cesse, des personnages qu’on fait évoluer jusqu’à un niveau de puissance absurde et des compagnons magnétiques (ma vie pour la primesautière démone Karlach), à qui il faut plusieurs dizaines d’heures pour se dévoiler complètement… sauf si on parle de leurs vêtements, car ils deviennent tous lubriques après huit heures. C’est peut-être pour ça qu’on peut choisir entre cinq pénis différents à la création de perso ?

- Izual

Les 7 meilleures scènes de baise de Baldur’s Gate 3

Hein que… Quoi ? Non mais je vais pas écrire ça hein, ça va pas la tête ?

Baldur’s Gate 3 : l’heure du bilan journalistiquement objectif

Baldur’s Gate 3, RPG de Larian Studios sorti le 3 août dernier si vous n’étiez pas au courant mais là il faudrait faire un effort aussi, n’a pas que des qualités. Tout à son échelle immense, il se plante parfois sur quelques détails, dans la façon dont une quête est communiquée ou dont les solutions maison du joueur sont gérées (comme cette fois où je devais sauver quelqu’un de possédé que j'ai donc assommé, ce qui a fait échouer la quête). Je regrette aussi que l’échec ne donne que rarement des résultats intéressants et que les jets de dés qui tombent sur 1 et sur 20, pourtant bien considérés comme des échecs et des succès critiques, ne créent pas des situations qui sortent de l’ordinaire au lieu d’un simple ratage ou réussite. Baldur’s Gate 3, RPG de Larian Studios sorti le 3 août dernier si vous n’étiez pas au courant mais là il faudrait faire un effort aussi, n’a pas que des qualités. Tout à son échelle immense, il se plante parfois sur quelques détails, dans la façon dont une quête est communiquée ou dont les solutions maison du joueur sont gérées (comme cette fois où je devais sauver quelqu’un de possédé que j'ai donc assommé, ce qui a fait échouer la quête). Je regrette aussi que l’échec ne donne que rarement des résultats intéressants et que les jets de dés qui tombent sur 1 et sur 20, pourtant bien considérés comme des échecs et des succès critiques, ne créent pas des situations qui sortent de l’ordinaire au lieu d’un simple ratage ou réussite.

Mais bon, face à la somme des qualités et des triomphes de ce jeu, face à la taille si exceptionnelle de son contenu pourtant délesté de tout superflu, pointer quelques imperfections s’apparente forcément à du pinaillage. Je ne suis pas dingue des superlatifs mais la vérité, c’est qu’on n’a jamais vu un jeu de rôle aussi ambitieux, ni aussi à la hauteur de ses ambitions – si son dernier tiers ne dément pas tout ce que je viens de dire, bien sûr. Ce n’est pas seulement un jeu qui va accompagner les rôlistes pendant les prochains mois, mais pendant les prochaines années, les prochaines décennies même. Désolé pour les murmures inquiets : finalement, je crois bien que le jeu de rôle a un nouveau mètre étalon.

- Izual