Le diable est dans la vente au détail

Cette mienne de guerre

Pendant qu'en France, les jeunes préfèrent claquer leur pass culture dans Naruto plutôt que dans une réédition de la Pléiade des œuvres de Flaubert, le gouvernement polonais (décidément l'autre pays du jeu vidéo) refourgue ses productions vidéoludiques locales aux jeunes et aux enseignants. This War of Mine, le jeu qui regarde la guerre par la lunette de son effet sur les populations civiles, est disponible gratuitement en téléchargement sur le site du gouvernement polonais pour tous les étudiants et professeurs, accompagné d'un guide pédagogique, et le jeu figure maintenant au programme des lectures recommandées pour les élèves. On pourrait donc imaginer que les étudiants puissent être interrogés sur l'œuvre de 11Bits studio à l'avenir et, si vous voulez mon avis, il était grand temps que le jeu vidéo et ce qu'il peut raconter quand il s'en donne la peine soit considéré comme une matière à penser tout à fait valable, au même titre que Dragon Ball et la Princesse de Clèves. N.M.