Ce soir, j’ai pris la mer et les poissons en remontant vers la Picardie. Ce soir, j’ai rangé à la va-vite la valise des vacances, ressorti un plaid et fait bouillir l’eau pour le thé. Ce soir, ce qui m’a réchauffé le cœur, c’est le fait de rallumer mon ordinateur pour y lancer le jeu dont j’avais besoin : Caravan SandWitch. On m’avait promis un titre sans combat ni violence, qui sent la lavande, les herbes qu’on met sur la pizza et le post-apo'. On ne m’avait pas menti.