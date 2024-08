Stoppé dans son Elon

Mon Blade Runner-omètre est une saloperie. J’en ai un depuis toujours, car j’adore Blade Runner d’un amour fou et, surtout, pour ne pas être like any other girl. Oui bon, chacun son stupre, est-ce que je juge Izual qui note sur son carnet tous les RPG moldaves, ou Ellen Replay qui tressaute à la moindre évocation d’un R.E.-like ? Oui, bien entendu, mais ça n’a rien à voir. Bref, Orbit Studio a beau être un obscur studio brésilien, avec quasi rien au compteur, la bande-annonce au néon fluo de leur futur Sky Dust fait bouger mon soufflet comme un Voight-Kampff raté. C’est débile, je sais, et un metroidvania 2D ou 2D et demi dans un monde cyberpunk dystopique est une idée aussi originale qu’un nouveau film des Tuche. À la fin, je serai encore déçu, je jurerai de ne plus me fier à cet appareil du diable… et je replongerai au prochain. Des détails ? Ça sort un jour, il y aura de la baston et des alternances entre réel et virtuel. Non, rien de plus, je suis un junkie, sauvez-moi. P.