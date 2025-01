Une rentabilité convenable

ConcernedApe, qui a développé Stardew Valley tout seul pendant sept ans, annonce que fin 2024, son jeu a dépassé les 41 millions d'exemplaires vendus, toutes plateformes confondues. Allez, on fait un petit calcul : son prix est d'environ 14 euros, je le multiplie donc par 41 millions, j'enlève les 30% de la commission Steam (ou Nintendo, ou Apple, car le jeu est aussi dispo sur Switch et iOS), puis une TVA moyenne de 20%, et j'obtiens... Attendez, je refais le calcul parce que ça me paraît trop élevé... Non, c'est ça, je ne rêve pas : 287 millions d'euros de revenus. Eh bien, écoutez, je pose ici même ma démission, je tape « tutoriel Unity débutant » sur Google et on se revoit en 2032, je vous inviterai sur mon yacht. A.