Le rachat de l'apocalypse

L'un des deux créateurs de la franchise Just Cause, Christopher Sundberg, vient de partager les premières photos d'écran du projet qu'il monte dans son nouveau studio Liquid Swords. Bon, pas grand-chose à en dire, on voit juste un bout de ville rappelant vaguement New York. Mais ce jeu (dont on ne connaît pas encore le nom) se veut ambitieux. PCGamesN rapporte qu'il s'agira d'une « histoire de vengeance » en monde ouvert, de qualité « triple A », utilisant l'Unreal Engine 5, et évoque une atmosphère moins fofolle que les Just Cause, plus proche des GTA et des Mafia. L'ami Christofer veut réaliser le tout avec une équipe de moins de 100 personnes, car il est persuadé qu'il peut réussir à « simplifier » le développement des jeux vidéo. Oui, ça finira probablement avec 372 personnes dans le studio et quatre ans de retard, mais saluons quand même son optimisme. A.