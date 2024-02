L'effet Call of Duty

La ligne rouge

Spec Ops : The Line a disparu des stores. Non non, pas de Steam, des stores en général : Steam, Xbox et GoG. Même si 2K n'a toujours pas dit exactement pourquoi, les spécialistes dépêchés sur place sont convaincus qu'il s'agit d'une histoire de licence. Plus précisément, d'expiration des droits d'utilisation des nombreux morceaux (entre autres d'Alice in Chains, Björk, Deep Purple et Jimi Hendrix, excusez du peu) utilisés dans la BO du jeu. Si les gens qui ont déjà Spec Ops dans leur bibliothèque pourront continuer à le télécharger, les autres peuvent se gratter et n'auront même pas eu droit à un avertissement quelques jours avant le retrait, qui leur aurait permis de se ruer sur leur carte bleue. Aussi, plutôt que de vivre dans la peur que ce jeu dans votre wishlist Steam depuis deux ans disparaisse du jour au lendemain, allez jeter un œil à cette liste des titres susceptibles de disparaître prochainement pour d'obscures raisons légales : cpc.cx/jeuxarisque. LFS.