Non mais cette fois-ci, ça se passera bien

Take 2 Interactive aurait viré tous les membres du studio Intercept Games, selon Bloomberg. L’info semble confirmer la publication d’un WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification), indiquant que 70 personnes à Seattle devaient faire leurs cartons. Pris d’une rage humaniste rare, ackboo s’est emporté : « Quoi ? Ah non, pas les développeurs de Kerbal Space Program 2 ! Le capitalisme n’aura pas gain de cause, je monte les barricades et je prépare les merguez. » Quelques heures plus tard, apprenant que le label Private Division promettait que KSP2 n’était pas en danger, il a remis son costume et tempéré : « Oui, la rationalisation dans le cadre d’un grand plan de réduction de 5 % des effectifs, cela fait sens, je comprends. C’est dur, mais soyons économiquement réalistes. » Au passage, Take 2 ferme aussi le studio Roll7 (OlliOlli World, Rollerdrome). Commentaire de notre bureaulogue en chef : « Ah ben oui, mais ils mettent pas de fusées dans leurs jeux. Ils cherchent aussi. » P.