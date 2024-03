Nous entrerons dans la carrière

Faites la Moore, pas la guerre des consoles

Peter Moore, ancien président de Sega America, patron de Xbox, de EA Sports, etc., a assisté à beaucoup d’échecs ou semi-réussites. Désormais chez Unity, après avoir dirigé le FC Liverpool (si si), il a un avis sur les consoles. En résumé ? « Je ne suis pas certain qu’il faille continuer, dit-il à IGN, on repense maintenant à la musique et, bon sang, Zune et iPod – et j’en reviens au Discman et au Walkman – des appareils sur mesure qui jouent de la musique. Nous n’en avons plus. Aujourd’hui, mon téléphone diffuse de la musique en continu sur Spotify » Est-ce la dernière ou avant-dernière génération de consoles ? Pour lui : « Lorsque vous démarrez la prochaine génération, vous devez être prêt à absorber des milliards de dollars de pertes. Et l’industrie, compte tenu de tous les licenciements et de tout ce que nous vivons en ce moment, est-elle prête pour cela ? » Et Peter est un type sérieux, qui a des tatouages Halo 2 et GTA 4 (et un autre « Monique forever », mais il n’en parle jamais). P.