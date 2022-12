3 - Mass Effect (2007)

Comment oublier Mass Effect ? Bon, d'accord, les combats n'étaient pas terribles, mais on n'y joue pas pour les combats. Le reste du gameplay non plus d’ailleurs, mais ce n'est pas le plus important de toute façon, ce qui compte c'est l'histoire. Qui n'était pas ouf non plus, il faut le reconnaître, mais bon, personne n’a jamais joué à Mass Effect pour l'histoire, on le sait tous.